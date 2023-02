Rugby | Andrea Lo Cicero | “L’Italia ha un problema in mischia Questi ragazzi meriterebbero il 3° posto”

(Di giovedì 16 febbraio 2023)Loè stato una colonna della nazionale italiana died uno dei migliori giocatori europei nel suo ruolo. L’ex pilone della Nazionale è stato ospite della puntata di2U, il programma sulla palla ovale in collaborazione tra OA Sport e Sport 2U, trasmesso anche sul canale Youtube di OA Sport. Loha commentato la prestazione delcontro l’Inghilterra, con gli azzurri che sono usciti nella ripresa, dopo un primo tempo con tante difficoltà: “Troppo poco perché devi giocare negli ottanta minuti. Negli ottanta minuti devi portare a casa il punteggio, che è la cosa fondamentale. Se prendi nelle fasi statiche due calci di punizione contro, non ti permettono di giocare e dai consapevolezza e forza ad un’Inghilterra che è entrata in campo con tanta ...

Il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Corsi ha risposto all'interrogazione ... "Sul fronte dei teatri - ha concluso Corsi - sono iniziate le forniture ed infine per il campo di e ...

Il torneo sarà raccontato con la passione e la competenza della squadra rugby di Sky Sport: Francesco Pierantozzi, con Federico Fusetti e Andrea De Rossi, al commento delle partite dell’Italia, con ...In precedenza si era già svolto un Festival, sempre al Carlini Bollesan, con un particolare allenamento seguito anche da Andrea Moretti ... in queste categorie sono ora passati dal rugby a metà campo ...