Ruby ter | Mulè FI | ' assoluzione dovuta a un cavallo più che a un cavillo'

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Roma, 16 feb (Adnkronos) - "Chi parla digiuridico che ha portato all'di Silvio Berlusconi dovrebbe piuttosto parlare divista l'enormità della questione”. Lo ha detto Giorgio, vicepresidente della Camera e parlamentare di Forza Italia, ad Agorà parlando delter. "Il pubblico ministero che interroga dei testimoni in assenza del proprio avvocato vìola uno dei principi cardine del nostro diritto: non è un, è civiltà giuridica -ha spiegato-. Infatti, queste cose sono state valutate in dibattimento e i giudici hanno tratto serenamente la conclusioni che hanno portato alladi Silvio Berlusconi perchè ‘il fatto non sussiste'”.