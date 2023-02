Ruby ter | Lele Mora | “Ad Arcore cene noiosissime | ci si travestiva da Napoleone”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 16 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Sono felicissimo, è stata una soluzione top per Berlusconi. Io condannato? Sono innocente, la Procura ha un suo modo di vedere, si vede che per loro meritavo di esser condannato, mi reputo di esser stato frutto di immaginazione di chi vedeva cose che non esistevano”. A parlare, intervistato da Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è, manager dei vip, coinvolto in quelle conosciute poi come le ‘eleganti’ ad. “Non eranoeleganti – ha spiegato– Erano, si mangiava malissimo a parte le sere che cucinavo io. Il divertimento c’era solo quando qualcuno si vestiva da Boccassini oppure da Fassino o da”....