Ruby ter | Karima | ' Tornassi indietro non andrei ad Arcore'

'Dal presidente Silvio Berlusconi non ho mai accusato la sensazione di essere vista come un pezzo di carne. Se tornassi indietro non tornerei nella casa di Arcore, con la testa di adesso non tornerei, ...Non credo di aver sbagliato, perché l'unica cosa realmente sbagliata è stata capitare nel posto giusto ma nel momento sbagliato' , afferma il giorno dopo l'assoluzione nel processo, Karima ...

Ruby ter, Silvio Berlusconi assolto a Milano. 'Undici anni di fango e danni politici' - Cronaca Agenzia ANSA

Ruby ter, le contraddizioni della sentenza: così almeno 14 giudici avevano stabilito che le ragazze erano… Il Fatto Quotidiano

Ruby ter, Elisabetta Piccolotti-SI: "La sentenza non cambia di una virgola il giudizio politico su Berlusconi" La7

Ruby ter, la pm Siciliano sull'assoluzione: 'Nostre prove solide, testimoni pagati per dire il falso' Repubblica TV

Ruby ter, la procura di Milano è già pronta al ricorso in appello. Gli anni di scontri giuridici dietro l'assoluzione di oggi Open

La 30enne, assolta insieme a tutti gli altri imputati del processo Ruby Ter, ha raccontato la sua verità nella biografia: "Non sono una prostituta, da oggi posso vivere da ragazza normale" ...