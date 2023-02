Ruby ter | Karima El Mahroug | «Silvio non mi ha difeso dalle accuse Le Olgettine? Non vedo più nessuna»

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Su che fine avrebbero fatto quei soldi, i pm dell?inchiestater un?idea ce l?hanno: investimenti a Dubai e l?apertura di attività commerciali in Messico.El...

Chi ha avuto, ha avuto e chi ha dato, ha dato. Punto. Tutti assolti al processo. Lei ha detto di non essere mai esistita. Ma esiste solo ormai la zia di Mubarak o al massimo una cugina di terzo grado. Nulla dunque. Tutto inventato No, macché i giudici pare abbiano ...La sentenza di assoluzione per tutti gli imputati nel processo "" ha scatenato l'ira funesta delle iene fameliche sotto forma di opinioni o vignette, Quello che è un caposaldo della ...

Ruby ter, Silvio Berlusconi assolto a Milano. 'Undici anni di fango e danni politici' - Cronaca Agenzia ANSA

Ruby ter, l’avvocato di Berlusconi: «Nessun cavillo, ma temi di sostanza, ecco perché l’assoluzione era... Corriere della Sera

Silvio Berlusconi è stato assolto in primo grado nel processo “Ruby ter” Il Post

Ruby ter, le contraddizioni della sentenza: così almeno 14 giudici avevano stabilito che le ragazze erano… Il Fatto Quotidiano

Processo Ruby ter, abuso di potere e bugie per nascondere i segreti di quelle notti oscene la Repubblica

Su che fine avrebbero fatto quei soldi, i pm dell’inchiesta Ruby ter un’idea ce l’hanno: investimenti a Dubai e l’apertura di attività commerciali in Messico. Karima ...Quando la pubblica accusa formula una imputazione e i giudici assolvono, ci muoviamo nell’ambito della fisiologia della funzione giudiziaria, non nella sua patologia. Da chiunque (e a ...