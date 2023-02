Ruby Ter | in appello potrebbe cambiare tutto | ecco perché Karima | ' Nipote di Mubarak? Non ho parenti famosi'

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il processoTer ha visto l'assoluzione di Silvio Berlusconi e di tutti gli altri indagati, per una motivazione ben chiara: le ragazze, le cosiddette ' Olgettine ' (modelle e showgirl chiamate ...

Silvio Berlusconi assolto nel processo Ruby Ter. Emilio Fede, il giornalista, per anni anchorman del Tg di Rete4 di Mediaset si dice felice per l'esito del giudizio, ma anche cosciente del fatto di essere il solo ad aver perso tutto. Il processo ha visto l'assoluzione di Silvio Berlusconi e di tutti gli altri indagati, per una motivazione ben chiara: le ragazze, le cosiddette 'Olgettine' (modelle e showgirl chiamate così perché...

Berlusconi assolto con formula piena nel primo grado del processo Ruby Ter: cosa hanno deciso i giudici del Tribunale di Milano