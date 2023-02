Ruby ter | Biancofiore CI | ' felice per Berlusconi | ma è facile giubilare ora'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Roma, 16 feb (Adnkronos) - "Ero sicura dell'innocenza del Presidente, ma non da ora che èper i più, anche all'interno del suo partito, felicitarsi per l'assoluzione. Quando il Presidente era sotto attacco totale e considerato reietto anche a livello europeo, eravamo in pochi, pochissimi a batterci senza se e senza ma, per il suo onore, per la sua libertà, per la sua dignità. Per la sua storia che è la storia degli ultimi quarant'anni di storia, come scrissi nel mio libro 'Il cuore oltre gli ostacoli'". Lo dice Michaela, parlamentare di CI. "Tempi nei quali la gente ti riconosceva per strada e per la sola colpa di essere un parlamentare donna di Forza Italia, ti urlavano “Bunga Bunga”, tempi nei quali in tutti i rotocalchi perlopiù a sinistra ti trovavi sola contro tutti a difendere il Presidente per affetto e convinzione -prosegue-. ...