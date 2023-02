Rotterdam | Griekspoor ai quarti | che rimonta su Zverev! Gli highlights

All'ATP 500 diTallonbatte Alexander Zverev in rimonta col punteggio di 4 - 6, 6 - 3, 6 - 4 e passa così ai quarti. Al prossimo ..., sconfitte per Zverev e Rublev Al torneo 500 diarrivano sconfitte pesanti. ... Sconfitto anche Alexander Zverev da Tallon, che vince in rimonta con il risultato di 4 - 6, ...

ATP Rotterdam: Griekspoor da favola, rimonta Zverev e avanza ai quarti Ubitennis

Tennis, ATP Rotterdam: Griekspoor sorprende Zverev, De Minaur ... Footballnews24.it

Atp 500 Rotterdam 2023, i risultati di giornata: Zverev eliminato in tre ... SPORTFACE.IT

Rotterdam, Griekspoor ai quarti: che rimonta su Zverev! Gli ... La Gazzetta dello Sport

Live - Tallon Griekspoor - ATP, Rotterdam: Punteggi & Highlights ... Eurosport IT

All'ATP 500 di Rotterdam Tallon Griekspoor batte un buon Alexander Zverev in rimonta - col punteggio di 4-6, 6-3, 6-4 - e passa così ai quarti; al prossimo turno affronterà il vincitore del match tra ...Nella capitale argentina, l'ex numero uno vince la prima partita della stagione e la prima al rientro in tre set contro Djere. A Rotterdam, fuori Zverev e Rublev ...