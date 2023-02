Rottamazione cartelle | come scoprire quelle da pagare e quelle da cancellare

Leggi su open.online

(Di giovedì 16 febbraio 2023) È stato aperto il servizio online che mostra l’elenco delleesattoriali che possono essere «rottamate» grazie alla tregua fiscale stabilita dal governo Meloni. Sul sito di Agenzia Riscossione è possibile compilare la domanda per ottenere via mail il prospetto informativo con il dettaglio delle, così da poter calcolare il debito attuale e gli importi dovuti privi di sanzioni e interessi. Chi accede al portale, dunque, potrà recuperare tutte le informazioni necessarie per valutare la propria situazione e individuare i debiti che possono rientrare nella «tregua fiscale». Per aderire, è sufficiente accedere alla sezione «definizione agevolata» con i propri dati anagrafici e il codice fiscale. A questo punto, il sistema invierà alla casella di posta elettronica indicata una mail per confermare la richiesta e la presa in carico ...