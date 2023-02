Rotatoria allo svincolo autostradale di Cerveteri | avvio dei cantieri ipotizzato per inizio 2024

(Di giovedì 16 febbraio 2023)– “Martedì 14 febbraio, ho incontrato presso la Regione Lazio, i referenti di Autostrade per l’Italia che hanno presentato gli interventi da realizzare sulla tratta-Torrimpietra e hanno confermato la realizzazione delladi. Un intervento fondamentale per la viabilità del nostro territorio, un’opera attesa da tanti anni e oramai non più rimandabile. Il progetto è pronto ed è stato già pubblicato sul Burl l’8 febbraio 2023; a breve verrà convocata la conferenza dei servizi e successivamente si concluderà l’iter autorizzativo e quindi si potrà procedere con l’dei lavori. Ho rappresentato ad Autostrade la necessità di anticipare il più possibile ...

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti ieri in Regione Lazio per la presentazione del progetto: avvio dei cantieri ipotizzato per inizio 2024