Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga a Verissimo 2023

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 16 febbraio 2023)ritorneranno ospiti aquesto sabato, 18 febbraio. La coppia nata durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip non ha mai vissuto crisi e ancora oggi si mostra più affiatata che mai. Recentemente a Venezia hanno festeggiato due anni della loro stupenda storia d’amore, descrivendo il tempo passato insieme come il migliore della loro vita, in cui si sono migliorati a vicenda. I due stanno vivendo un periodo d’oro tra successi professionali e vita privata. Che cosa racconteranno nel salotto di Silvia Toffanin? Appuntamento sabato 18 Febbraio con glivò, dalle ore 16.30 su Canale 5, per raccontare la storia del loro amore. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Visualizza ...