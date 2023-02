Rosa Chemical non sa chi è Mattarella e Ornella Vanoni commenta | ”O è scemo o ci fa | comunque è un caso estremo | non tutti i giovani sono così inutili”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tra i protagonisti più discussi di questo Festival di Sanremo c’è. Il momento per cui verrà ricordato, nel bene e nel male, in questo Festival, è il bacio con Fedez. Ma ospite di Propaganda Live si è reso protagonista di uno scambio diventato poi virale sui social. Manuel Franco Rocati (alias) ha fatto parlare di sè soprattutto non ha saputo dire che è Sergio. Il conduttore televisivo, Diego Bianchi, chiede al cantante: “Stasera c’è, sai chi è?” e lui risponde: “So chi è. È un politico italiano”. Davanti all’incredulità di Bianchi,continua: “È il Presidente del Consiglio, anzi no del Senato”. Alla fine, aiutato dal conduttore arriva alla conclusione che: “È il Presidente della Repubblica, lo sapevo. Se lo vedo ...