Rosa Chemical | «Mi hanno accusato di non preoccuparmi dei piccoli | ma tocca preoccuparsi dei genitori»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 16 febbraio 2023), uno dei cantanti protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo, poco per la sua canzone e troppo per le sue esibizioni e le critiche, è stato intervistato oggi anche da Repubblica. La sua canzone, “Made in Italy”, è un successo e non uno scandalo come si pensava prima del suo arrivo sul palco dell’Ariston. Tutti la cantano e la ballano, soprattuto i bambini «Lo so. Mi avevanodi nondei, quidei».tentato davvero di tutto per provare a imbavagliarlo, criticarlo, si è persino detto che alla fine non faceva nulla di nuovo perché era simile ad altri che erano venuti prima di lui come Renato Zero e Achille Lauro. «Se avessi fatto qualcosa di gia? visto ...