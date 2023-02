Rosa Chemical | “La gente strumentalizza tutto”

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 16 febbraio 2023)“Sì, sono sfacciato Ai politici non penso sono fuori dalla realtà” Repubblica, di Silvia Fumarola, pag. 30 Le polemiche, racconta, non lo hanno sfiorato. E non vede l’ora di riabbracciare il pubblico: due date a Milano ai Magazzini Generali, il 17 e il 18 aprile, quinto nella classifica di Spotify con Made in Italy,, all’anagrafe Manuel Franco Rocati, 25 anni, di Alpignano (Torino) è la rivelazione di questo Festival di Sanremo. Ama stupire. Non la scandalizza niente? «I retrogradi, i bigotti e le persone con i paraocchi». Sa che i bambini ballano “Made in Italy”? «Lo so. Mi avevano accusato di non preoccuparmi dei piccoli, qui tocca preoccuparsi dei genitori». Si aspettava più il successo o le polemiche? «Avevo messo in conto più le polemiche. L’amore che sto ricevendo è bellissimo». Il ...