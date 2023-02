(Di giovedì 16 febbraio 2023) L'avvocato Leslie Mark Stowall dovrà versare 275mila sterline a Cristianocome rimborso delle spese legali sostenute dal portoghese per difendersi dalle accuse di stupro da parte di Kathryn ...

L'avvocato Leslie Mark Stowall dovrà versare 275mila sterline a Cristianocome rimborso delle spese legali sostenute dal portoghese per difendersi dalle accuse di stupro da parte di Kathryn Mayorga ...Ho raccontato di una notte cone credo di aver detto anche che Brad Pitt voleva adottarmi'. ... In quel processo in cui è parte lesa, la giovane si sente 'profondamente sotto, anzi già ...

Ronaldo e l'accusa gravissima della modella: arriva la prima clamorosa decisione Corriere dello Sport

Cristiano Ronaldo e il suo ristorante italiano preferito: "Lo voglio anche a Dubai". L'ennesima bizza scatena i social Corriere dello Sport

Georgina, la disperata accusa della sorella a Ronaldo: "Non mi aiutano, non ho i soldi nemmeno per..." Corriere dello Sport

Ronaldo, le assurde accuse di un compagno di squadra: "Da quando c'è lui..." Corriere dello Sport

La regina sexy del Mondiale torna a tifare: ecco per chi Corriere dello Sport

L'avvocato Leslie Mark Stowall dovrà versare 275mila sterline a Cristiano Ronaldo come rimborso delle spese legali sostenute dal portoghese per difendersi dalle accuse di stupro da parte di Kathryn Ma ...Mohamed Ihattaren, trequartista di proprietà della Juventus, è stato arrestato domenica ad Amsterdam, dove era rientrato nel suo giorno libero in occasione del proprio compleanno, con l'accusa di ...