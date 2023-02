Roma-Viterbo | panico sul treno Acotral bloccato in galleria

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 febbraio 2023) – Pendolari a piedi nel tunnel per un km – Questa mattina, alle 09.40 circa, i passeggeri delnord, la linea ferroviaria locale gestita da Cotral e che da piazzale Flaminio porta a Montebello, passando per Saxa Rubra, sono rimasti bloccati all’interno dei mezzi, nel bel mezzo della, per mancanza di elettricità a circa 1 km dalla stazione di partenza. Dopo una lunga attesa e diverse lamentele, i viaggiatori sono stati invitati a scendere dai treni e a percorrere a piedi, lungo i binari scarsamente illuminati, il tragitto a ritroso. Rabbia e sconcerto fra gli utenti della linea, fra i quali erano presenti diverse persone anziane. C’è anche chi si è stato costretto ad affrontare crisi diper la situazione imprevista e imprevedibile. “Una vergogna. Sono anni che questi treni versano in questa ...