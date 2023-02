“Roma | Talento Inarrestabile | Perché Tifa Fortissimamente Juventus”

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 16 febbraio 2023) UN TRIONFO GIGANTESCO PER MATTEo GIGANTE! Matteo Gigante, classe 21, ha raggiunto un incredibile trionfo domenica, vincendo il suo primo torneo Challenger di Tenerife. Il suoè cresciuto a dismisura negli ultimi tempi, portandolo ai primi 200 al mondo (194). Un successo da Gigante, che spera di poter un giorno raggiungere i cento come i vari Sinner, Musetti e tanti altri. Matteo è di, ma quando si parla di calcio non ammette deroghe:con tutto il cuore, come da tradizione nella capitale. Il suo idolo è Alessandro Del Piero e quando ha avuto l’opportunità di incontrarlo, ha espresso una grande emozione. Nel tennis si ispira a Fognini e Nadal, grandi maestri. Adesso, Matteo è pronto a partire per gli Internazionali, con l’obiettivo di vincere ancora. Una storia da commuovere, che ricorda una ...