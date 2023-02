(Di giovedì 16 febbraio 2023) Pauloè stato sostituito nell’intervallo della sfida di Europa League: preoccupano in casale sueDopo un primo tempo non brillante, Paulosi è toccato alcune volte il ginocchio: un gesto che ha fatto preoccupare la, che ha deciso di cambiarlo all’intervallo. Subito applicata una fasciatura al flessore, non ci sono ancora aggiornamenti sulle suedi salute. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Come raccontano dal collettivo, il prof (di sostegno, a quanto pare) ha chiesto all'alunno di spogliarsi per perquisirlo: 'A quel punto il nostro compagno si èe si è rifiutato - racconta ...Quel viaggio aIn quel negozio di viale Regina Margherita, quel giorno, è nata una grande ... Che per nientedal colosso che ha di fronte, ha in mente una sinergia alla pari: ai ...

Roma, la rivelazione di Dybala sulla clausola spaventa i tifosi! FantaMaster

Roma, spaventato le condizioni di Dybala, uscito per infortunio Calcio News 24

Dybala già spaventa la Roma: "Futuro Vorrei essere allenato da Mourinho", ma il portoghese può... Tutto Napoli

"Hai rubato i soldi, spogliati!": shock al cine-tv, alunni contro il prof "sceriffo" RomaToday

Roma: Mourinho ammette errore con Karsdorp, Dybala spaventa sul futuro Virgilio Sport

ANCONA Grande spavento in pieno centro ad Ancona, precisamente al Viale della Vittoria all'altezza dell'angolo con via Foti in direzione Passetto. Una Ford Focus, intorno alle 19, ...Paulo Dybala è stato sostituito nell’intervallo della sfida di Europa League: preoccupano in casa Roma le sue condizioni Dopo un primo tempo non brillante, Paulo Dybala si è toccato alcune volte il gi ...