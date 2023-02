Roma | sgomberate case a San Basilio | trovata droga

(Di giovedì 16 febbraio 2023) (Adnkronos) – Tre appartamenti in via Corinaldo, nel quartiere San, riconducibili alle famiglie Marando, Pupillo e Delle Fratte, sono stati sgomberati questa mattina. Le operazioni, scattate alle 6.38, sono state eseguite dalla Polizia, in collaborazione con il personale della Polizia Locale diCapitale e Ater. La Sala Operativa Sociale è presente sul posto ma non è stata attivata poiché gli occupanti non hanno manifestato esigenze assistenziali. Sono inoltre stati eseguiti controlli con un’unità cinofila anti, negli appartamenti di Pupillo e Marando. Nella tromba delle scale dell’appartamento di Marando sono stati rinvenuti hashish e cocaina, suddivisi giá in involucri, materiale da confezionamento e un bilancino. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Un blindato della polizia di Stato, i cani antidroga e gli agenti della polizia locale dicapitale con i gruppi IV Tiburtino, Spe e Gssu. Un blitz scattato intorno alle 6:30 del mattino ...... è stato deciso in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto diBruno Frattasi e successivamente coordinato in sede di tavolo tecnico dalla ...

Nel quartiere romano di San Basilio, la polizia ha eseguito un'altra operazione di sgombero in tre appartamenti abitati illegalmente. Questi appartamenti, situati in via Corinaldo e via Sirolo, sono s ...