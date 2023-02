Roma | San Basilio | la polizia avvia sgomberi

Leggi su italiasera

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Nel quartiereno di San, laha eseguito un’altra operazione di sgombero in tre appartamenti abitati illegalmente. Questi appartamenti, situati in via Corinaldo e via Sirolo, sono stati occupati dalla famiglia Marando e dalla famiglia Pupillo, quest’ultima già coinvolta in un precedente sgombero avvenuto l’anno scorso in via Montegiorgio 25 e via Fabriano 31. L’operazione di sgombero si è svolta pacificamente, senza tensioni, anche se i parenti delle famiglie sgomberate si sono radunati all’esterno dell’edificio. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha commentato l’operazione, dichiarando che l’azione delle forze dell’ordine mira a proteggere il patrimonio edilizio pubblico e a garantire l’accesso alle case a coloro che ne hanno bisogno e diritto. La famiglia Marando è di Platì e alcuni dei suoi membri sono ...