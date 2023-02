Roma | quanto valgono gli ottavi di Europa League

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 16 febbraio 2023)ricavi– Sono ripartite questa settimana le sfide valide per le competizioni UEFA per club. Smaltita la prima due giorni di Champions, tocca ora alle squadre impegnate inscendere in campo. Tra queste anche ladi Josè Mourinho, che ha conquistato l’accesso agli spareggi classificandosi al secondo L'articolo proviene da Calcio e Finanza.