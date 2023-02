Roma | Pinto | “Invidio il Salisburgo Mourinho? Dobbiamo risolvere le nostre cose internamente”

(Di giovedì 16 febbraio 2023) “Non ho paura di dire cheil. Sono stato a pranzo con loro, hanno un progetto favoloso. Non cambia nulla se sono in Champions, in Europa League, se vincono o perdono. Noi purtroppo siamo usciti dalla Coppa Italia, giochiamo in due competizioni e vogliamo fare bene in tutte e due. Ai giocatori piace giocare questa partita, è chiaro che la Champions è una cosa e l’Europa League è un’altra”. Lo ha detto il general manager della, Tiago, prima del match contro ilin Europa League: “La lega austriaca è diversa, loro hanno fatto un grande investimento, sono bravi nello scouting. Hanno un’idea molto chiara di gioco, vanno a 100 all’ora, sono veloci, cattivi e aggressivi ma noi siamo preparati.competere con loro al nostro massimo livello”. Su ...

... 'Ma se non vogliono rimanere alla, che se ne vadano senza però fare tutte queste minacce ... L'unico a parlare a nome della società è il general manager Tiago: 'Non so perché Mourinho ...... organo di controllo interno del Vicariato di. Sei componenti, che avranno il compito di ... il magistrato Monteferrante, l'avvocato Miriam Tinti, l'avvocato Stefano Di, Daniele Fiore Di Vito,...

Pinto: "Deluso dall'atteggiamento di Zaniolo. Felice che Mou abbia scelto di restare" La Gazzetta dello Sport

Roma, Pinto: "Zaniolo Pensavo di incassare di più. Abbiamo parlato col Chelsea per Ziyech" GianlucaDiMarzio.com

Tiago Pinto, la conferenza in diretta: "Zaniolo, la Roma e Mourinho: tutto quello che è successo a gennaio" Corriere dello Sport

Ha impressionato contro la Roma: Pinto vuole prenderlo per l'anno ... Sportevai.it

Calciomercato Roma, Pinto prova lo scambio con il Lecce SportPaper.it

Gli osservatori del Torino sono stati particolarmente attivi al Sudamericano Under 20 che si è recentemente concluso con la vittoria del Brasile. Tra i giocatori visionati, uno in particolare ha attir ...Il portoghese è tornato sulla sua esperienza in giallorosso, parlando anche dell’attualità e del futuro di José Mourinho sulla panchina della Roma. Il vice Fonseca ha tracciato un bilancio anche sul ...