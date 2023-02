Roma | pacco sospetto vicino a Palazzo Chigi | scatta l’allarme | artificieri sul posto

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Allarme bomba in via Santa Maria nel centro dia pochi metri da, nel quale è in corso la conferenza stampa post Cdm con i ministri Tajani, Fitto, Giorgetti e il sottosegrario.to alle 18 e 30, Sulsono accorsi gli agenti della Polizia e gli. su Il Corriere della Città.

Allarme rientrato per unsospetto trovato davanti al palazzo in via Santa Maria in Via 37b, in pieno centro avicino a Palazzo Chigi, dove si è svolta la conferenza stampa post - Cdm con i ministri Tajani, Fitto, ...È quanto si apprende da fonti della questura didopo l'esame delda parte degli artificieri. 'È stato un falso allarme' si sottolinea.

Roma, rientrato allarme bomba: era pacco abbandonato in strada Adnkronos

Allarme rientrato per un pacco sospetto vicino a Chigi davanti al palazzo dove si svolge conferenza stampa po… la Repubblica

Pacco sospetto in centro a Roma, scatta l'allarme bomba: intervengono gli artificieri Il Tempo

Pacco sospetto vicino a Palazzo Chigi: strada chiusa e artificieri al lavoro Fanpage.it

Roma, pacco sospetto vicino Palazzo Chigi: intervento degli artificieri TPI

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Allarme bomba rientrato in via dei Sabini, nel cuore di Roma, dove è stato rinvenuto un pacco sospetto vicino a Palazzo Chigi. Gli artificieri si sono messi subito al lavoro, e ...