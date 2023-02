Roma | finge gravidanza e parto per non ‘perdere’ l’ex | 30enne a processo per stalking

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Non riusciva ad accettare la fine della sua storia d’amore, al punto da aver finto unae poi anche il, pur di mantenere i rapporti con il suo ex fidanzato. E come se non bastasse lo tempestava di telefonate e messaggi, ladinon riusciva a concepire di dover rinunciare a quella storia d’amore che lei si era convinta essere quella giusta. L’uomo subiva atti persecutori dalSi è trattato di un anno terribile per il destinatario di quelle attenzioni così morbose. Dal 2018 al 2019 l’uomo ha vissuto nella paura di incontrarla o anche solo di ricevere telefonate o semplici messaggi. Il timore era diventato tale e tanto da decidere di indossare un casco integrale quando dalla sua auto doveva fare il tragitto a piedi fino a casa. In più doveva ricevere continue richieste di ...

Ora la donna andrà a processo, con udienza fissata per il 3 maggio al tribunale monocratico di

La Roma potrebbe cedere un altro calciatore in Turchia. Dopo Zaniolo, infatti, un altro giocatore italiano potrebbe trasferirsi ...(Adnkronos) – Rinviata a giudizio per stalking aggravato a Roma una trentenne che pur di riallacciare i rapporti con il suo ex era arrivata a fingere una gravidanza e poi il parto, oltre a tempestarlo ...