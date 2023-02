Roma Finge di essere incinta per tornare con l’ex | 30enne a processo per stalking

(Di giovedì 16 febbraio 2023)– Rinviata a giudizio peraggravato auna trentenne che pur di riallacciare i rapporti con il suo ex era arrivata are una gravidanza e poi il parto, oltre a tempestarlo di sms, chiamate e molestie di ogni genere. L’uomo, pur di sfuggire alle attenzioni morbose, è finito a cambiare la sua residenza e a indossare un casco nel tragitto che dall’auto lo portava al portone di casa. La trentenne, oltre a molestarecon chiamate anche anonime, secondo quanto riportato nell’imputazione per fatti che vanno dal 2018 al 2019, aveva anche simulato malori per attirare l’attenzione dell’uomo, “inducendolo ad allontanarsi dal posto di lavoro per accorrere in suo soccorso” e si era appostata nei luoghi frequentati da lui. In un’occasione si sarebbe anche aggrappata allo sportello della ...

Ora la donna andrà a processo, con udienza fissata per il 3 maggio al tribunale monocratico di. {} #_intcss0{display: none;} #U103467978965Y3F { font - weight: bold; font - style: normal; } #...Consolato Cicciù - - > E' arrivata addirittura a fingere gravidanza e parto pur di tornare con il suo ex . La storia è avvenuta a, protagonista è una 30enne. La donna è a processo per stalking in quanto, oltre alle finzioni di cui sopra, ha tempestato l'ex di chiamate e sms, simulando anche malori per attirare le ...

Roma, finge gravidanza e parto per tornare con ex: 30enne a ... Entilocali-online

Roma, finge gravidanza e il parto per tornare con l’ex: 30enne a processo per stalking TPI

Roma, finge gravidanza e parto per non ‘perdere’ l’ex: 30enne a processo per stalking Il Corriere della Città

Roma, finge gravidanza e parto per tornare con ex: 30enne a processo per stalking EOS Sistemi avanzati scrl

Si finge chef famoso per tentare di violentare universitarie: 25enne salentino condannato a 2 anni e 7 mesi. … La Repubblica

Rinviata a giudizio per stalking aggravato a Roma una trentenne che pur di riallacciare i rapporti con il suo ex era arrivata a fingere una gravidanza e poi il parto, oltre a tempestarlo di ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...