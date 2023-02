Roma | due arresti in inchiesta su ‘talpa' a Clodio | 300 euro a ‘richiesta' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Trecentoa richiesta: era questo il prezzo pagato per entrare in possesso degli atti relativi a procedimenti penali coperti da segreto o intercettazioni. A svelare il sistema corruttivo un'della Procura di Roma che ha portato in carcere una praticante avvocato di 29 anni, Camilla Marianera e il suo compagno Jacopo De Vivo, figlio di Giuseppe noto come ‘Peppone', storico esponente ultrà della Curva Sud romanista morto per una malattia nel 2015. Secondo l'atto d'accusa, dal 2021 al dicembre scorso, i due ‘'in concorso tra loro e previo concerto, con una pluralità di azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, erogavano utilità economiche a un pubblico ufficiale allo stato ignoto, appartenente agli uffici giudiziari di Roma e addetto all'ufficio intercettazioni, perché costui ponesse in essere atti ...