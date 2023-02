Roma | domani e sabato tutti a piedi | causa smog il Comune ordina il divieto parziale della circolazione

Leggi su italiasera

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Che venerdì ci aspetta! Non soltanto lo sciopero dei mezzi pubblici di trasporto ma, a seguito delle rilevazioni effettuate dalla rete urbana di monitoraggio sulla qualità dell’aria che hanno registrato il superamento del valore limite per il PM10, e acquisite le previsioni di Arpa Lazio che indicano per i prossimi giorni il permanere di una situazione di criticità, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini si è reso necessario intervenire con diverse misure, tra le quali limitazioni parzialiper i veicoli a maggior impatto ambientale. Nello specifico, connza del Sindaco del 16 febbraio 2023 sono state adottate le seguenti misure per il contenimento dell’inquinamento atmosferico. Solo nella giornata di venerdì 17 febbraio 2023, tenendo conto di uno sciopero del Trasporto Pubblico Locale previsto ...