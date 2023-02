Roma | «Dacci i soldi» | prima lo minacciano | poi lo sequestrano È caccia alla banda di rom

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 16 febbraio 2023). Momenti di paura per un 21enne preso di mira da unadi rapinatori. Ad agire erano in tre e dopo averlo ripetutamente minacciato, lo hanno sequestrato costringendolo a prelevare del denaro contante al bancomat più vicino. Messo a segno il colpo laè scappata facendo perdere le proprie tracce. Scattato l’rme sul posto è giunta la Polizia. In corso gli accertamenti per risalire all’identità dei rapinatori., Tiburtino come il Bronx: baby gang aggredisce e tenta di rapinare i passanti Le minacce in strada ed il sequestro I fatti sono avvenuti nella sera a cavallo tra sabato e domenica. Siamo in via dei Ruderi di Torrenova quando una Bmw di grossa cilindrata si avvicina ad un’utilitaria costringendola ad accostare. A questo punto i tre malviventi hanno preso di forza il ragazzo ...