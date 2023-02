(Di giovedì 16 febbraio 2023) Lo hanno accerchiato e fermato mentre era in auto e con un coltello lo hanno prima minacciato e, poi: un vero e proprio incubo per S. F., un ragazzo di 21 anni, che tra domenica e ...

Il giovane viaggiava lungo via dei Ruderi di Terranova, periferia est di, intorno alle 20 ... ecco perché ho sbagliato il codice di sicurezza' ha concluso la vittima sotto. Gli inquirenti ...... le cui posizioni erano state trasferite ae a Siena solo per questioni di competenza ... Il 3 novembre 2021 il Tribunale con un'ordinanzaha accolto la tesi delle difese: gli interrogatori in ...

Roma choc, 21enne sequestrato e rapinato: tre rom gli svuotano il conto. «Costretto a fare bonifico online» leggo.it

Baby gang in azione a talenti, Roma sotto choc - Ore 14 del 15/02 ... Notizie - MSN Italia

Roma, choc a casa di Zaniolo: inseguito e minacciato, interviene la Polizia Affaritaliani.it

Malore improvviso, donna di 40 anni muore a Roma: si è accasciata in strada a Trastevere leggo.it

Numeri choc su Roma: c’è una città di drogati grande come Benevento 7colli

Lo hanno accerchiato e fermato mentre era in auto e con un coltello lo hanno prima minacciato e sequestrato, poi rapinato: un vero e proprio incubo per ...Accerchiato da una banda di rom, sequestrato e rapinato. L’incubo per un giovane, S. F. di 21 anni, si è consumato lungo via dei Ruderi di Torrenova, periferia est della Capitale, ...