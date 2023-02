Roma beffata nel finale | il Salisburgo vince 1-0

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023)(AUSTRIA) (ITALPRESS) – Lasfiora più volte il gol ma alla fine esce sconfitta per 1-0 in Austria contro il, nel match di andata dello spareggio di Europa League. E' una rete neldi Capaldo a complicare il percorso europeo degli uomini di Mourinho, che alla Red Bull Arena conferma l'11 visto a Lecce. La partita la fa ilche nei primi 20? di gioco calcia otto volte verso la porta di Rui Patricio. Per il primo squillo dellabisogna aspettare il 23?: El Shaarawy crossa in area dopo un dribbling, Abraham in girata di testa non angola il pallone e Kohn può bloccare. L'inglese ci riprova due minuti più tardi, stavolta su cross dall'altro lato, ma la conclusione è imprecisa. Lacresce col passare dei minuti e l'occasione ...