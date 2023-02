Roma | beffa all' ultimo | i giallorossi cadono a Salisburgo Ansia per Dybala

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Una distrazione difensiva fatale a due minuti dalla finelae la costringe a ribaltare all'Olimpico davanti al suo pubblico l'1-0 per evitare di uscire dall'Europa League. Idopo aver gestito per larga parte del match, si fanno sorprendere dagli austriaci che trovano la rete con Capaldo di testa e si prendono una vittoria che laha più volte rischiato di portarsi a casa. Sul finire del primo tempo Abraham ha fallito una facile conclusione solo davanti al portiere e pochi minuti prima del gol-, Belotti si era fatto respingere sulla traversa un colpo sotto porta. Due episodi che si sommano ad altre occasioni mal sfruttate, che aumentano il rammarico ma che non pregiudicano la gara di ritorno. A preoccupare di più sono invece le condizioni di ...