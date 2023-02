Roma | allarme smog | sabato 18 febbraio stop auto diesel Euro 4

Leggi su italiasera

(Di giovedì 16 febbraio 2023) (Adnkronos) –alle18nella fascia verde. E’ una delle misure varate dal Campidoglio per contrastare l’aumento dello. ”A seguito delle rilevazioni effettuate dalla rete urbana di monitoraggio, che hanno registrato il superamento del valore limite per il PM10 nelle giornate precedenti, e acquisite le previsioni modellistiche sullo stato della qualità dell’aria e della sua evoluzione, fornite da Arpa Lazio, che indicano sull’area di, per i prossimi giorni, il permanere di una situazione di criticità con il rischio di superamento dei valori limite per le concentrazioni di inquinanti atmosferici, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini si è reso necessario intervenire con ...