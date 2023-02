“Rockabilly Carter” | alla scoperta dell’album dei Colla Zio | tracklist

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Dal 17 febbraio sarà disponibile il primo album della band che ha cantato al Festival di Sanremo con il brano “Non mi va” Dopo il Festival di Sanremo con il brano “Non mi va” per iZio è già tempo di novità: esce questo venerdì 17 febbraio per Woodworm/Virgin Music LAS (Universal Music) “”, il loro disco d’esordio (https://zio.lnk.to/). IZio erano entrati nel cast del Festival dopo aver partecipato a Sanremo Giovani e, al termine della kermesse, sono risultati – a livello di classifica – i migliori tra gli altri giovani compagni che provenivano dallo stesso percorso, dimostrandosi la band rivelazione di questa edizione. Il brano presentato in gara, è il biglietto d’ingresso nel mondo deiZio: un ...

Billysarà il protagonista principale di, il loro primo disco. "L'incomprensione ( che intendono rappresentare nel disco , ndr), in generale, non sarà l'unico tema dell'...Il brano anticipa il primo album in studioche uscirà il 17 febbraio . Ancora i Colla Zio partiranno per un tour nei club italiani con una prima data il 22 marzo al Largo Venue di ...

'Rockabilly Carter', l'album d'esordio dei Colla Zio IlMohicano_MilanoSound

COLLA ZIO: fuori a mezzanotte ROCKABILLY CARTER, il primo album Radio Time

Colla Zio in Tour: biglietti, date concerti e scaletta Radiomusik

Colla Zio, dopo Sanremo ecco il primo album “Rockabilly Carter” imusicfun.it

Colla Zio, Rockabilly Carter è il loro album d’esordio, in uscita il 17 febbraio 2023 Soundsblog

Dal 17 febbraio sarà disponibile il primo album della band che ha cantato al Festival di Sanremo con il brano "Non mi va" Dopo il Festival di Sanremo con ...Dopo il Festival di Sanremo con il brano 'Non mi va' i Colla Zio pubblicano venerdì 17 febbraio per Woodworm/Virgin Music LAS (Universal Music) 'Rockabilly Carter', il loro disco d’esordio che descriv ...