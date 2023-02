Robo call e gentili clienti

Leggi su butac

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Oggi nessuna segnalazione ma un avvertimento. Sono alcuni mesi che con una certa regolarità ricevo al lavoro, sul telefono aziendale, una chiamata con voce registrata. Gentile cliente, entro quattro giorni lavorativi ci saranno isolamenti sulla linea telefonica sulla sua utenza telefonica e internet per sostituzione tecnologica Non è la solita chiamata che offre investimenti online, e non è nemmeno una di quelle che ci invita ad acquistare la rivista della polizia – anche se ultimamente anche queste sono tornate all’attacco. No, la voce suadente ci avvisa che nei prossimi giorni ci saranno dei lavori sulla linea telefonica, e che questo comporterà dei problemi, in quanto saremo disconnessi da rete e telefono. Questo perlomeno è quanto la voce racconta. Subito dopo mi chiede di premere un tasto, in base a quale operatore gestisce le mie utenze. Non ho premuto nulla, le prime volte mi ...