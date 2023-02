Ritrovato in Turchia il corpo dell’imprenditore italiano Angelo Zen

(Di giovedì 16 febbraio 2023) “Purtroppo è statosenza vita ildiZen”, il connazionale dato finora per disperso ina causa del terremoto. “Abbiamo già provveduto ad informare la famiglia e attraverso la nostra Ambasciata inad avviare le procedure di rientro della salma in Italia. Mi stringo al dolore dei suoi cari”. Lo scrive il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un tweet. L’imprenditore venetoZen si trovava inal momento del sisma che ha sconvolto il Paese e la vicina Siria. Un telefono che suona libero, senza che nessuno dall’altro capo risponda, per giorni ha alimentato la speranza dei familiari diZen, il consulente orafo veneto 60enne che risultava disperso nel terremoto che ha sconvolto ...

oltre 3.800 morti - Un italiano risulta disperso - Sisma mille volte superiore a quello di Amatrice

