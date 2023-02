Ritrovato il corpo di Angelo Zen | con lui sono sette le vittime italiane del sisma in Turchia

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Da due settimane di lui non si sapeva più niente. Dopo ilche ha sconvoltoe Siria,Zen risultava disperso ed erano in corso le sue ricerche. Ad ufficializzarne la morte è stato ...

Angelo Zen, trovato ilsenza vita dell'imprenditore veneto disperso nel terremoto in Turchia ... 'Non conterrebbe esplosivo' Non conterrebbe esplosivo il pacco sospettoin via dei Sabini ...Su Twitter, Tajani ha scritto: "Purtroppo è statosenza vita ildi Angelo Zen. Abbiamo già provveduto ad informare la famiglia e attraverso la nostra Ambasciata in Turchia ad avviare ...

ll tecnico lombardo residente in Veneto era sparito da due settimane. Le ricerche, poi la notizia data dal ministro Tajani. Il lutto ...“Purtroppo è stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen. Abbiamo già provveduto a informare la famiglia e attraverso la nostra Ambasciata in Turchia ad avviare le procedure di rientro della ...