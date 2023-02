Ritrovato il corpo dell' italiano disperso nel terremoto in Turchia

(Di giovedì 16 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Purtroppo è statosenza vita ildi Angelo Zen. Abbiamo già provveduto a informare la famiglia e attraverso la nostra ambasciata inad avviare le procedure di rientroa salma in Italia. Mi stringo al dolore dei suoi cari”. Così, su Twitter, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in merito all'imprenditoredi cui non si avevano più notizie dopo iline Siria. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

Il messaggio di Tajani su Twitter Unendosi al cordoglio dei familiari, il ministro degli Esteri Antonio Tajani scrive così su Twitter: 'Purtroppo è statosenza vita ildi Angelo Zen. ...È statosenza vita ildi Angelo Zen , l'imprenditore l'italiano scomparso in Turchia in seguito al terremoto dello scorso 6 febbraio. A darne l'annuncio è stato il ministro degli Esteri, ...

Sisma Turchia, Tajani: "Ritrovato il corpo di Angelo Zen" TGCOM

Terremoto in Turchia, ritrovato il corpo di Angelo Zen, l'imprenditore disperso ilgazzettino.it

Terremoto in Turchia: ritrovato il corpo di Angelo Zen, è la prima vittima di origine italiana iLMeteo.it

Tajani, ritrovato il corpo di Angelo Zen in Turchia - Ultima Ora Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia, ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen: l’annuncio di Tajani Il Fatto Quotidiano

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il tecnico veneto era in viaggio di lavoro e alloggiava in un albergo di Kahramanmaras, che è stato distrutto dal sisma ...