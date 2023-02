Rita Pavone era una star negli anni 60? – l’incontro con Elvis le cambiò la vita per sempre

(Di giovedì 16 febbraio 2023) “Lei è un mix tra i Beatles e Brenda Lee,” disse una volta un fan. Ma, nonostante questo, il pubblico internazionale e in particolare quello americano, potrebbe non conoscere. La nostra cantante italiana divenne unanel Bel Paese60?, prima di tenare la fortunaStati Uniti, partecipando all’ Ed Sullivan Show e cantando una serie di successi. In più, le venne regalato un dipinto con autografo da– e ha cantanto con cantanti del calibro di Diana Ross e Paul Anka. Tuttavia, lanon raggiunse mai uno stato di fama enormeStati Uniti , nonostante da noi in Italia sia una leggenda. Ma come divenne unae cosa fa oggi? Ecco tutto quello che devi sapere su ...

San Valentino. Giorno degli innamorati: sì, ma innamorati di chi La cena romantica e la partita di pallone, come cantava.

