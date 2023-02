Riscuotere la pensione del defunto | tanti sorpresi a farlo | la pena è da panico

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Purtroppo, potrebbe esserci anche ci se ne approfitta.ladelprevede unadaQuando una persona che riceve laviene a mancare, l’Inps ha smette di erogare l’assegno pensionistico a seguito di una segnalazione. Ecco che cosa succede per chi decide diladel(Credits foto: Ansa) IlovetradingSi tratta di una procedura standard che, normalmente, deve essere fatta entro due giorni dal decesso del soggetto. Tuttavia, ci sono casi in cui alcune persone se ne approfittano e cercano di ricevere del denaro nonostante questo non gli spetti.ladel, purtroppo, è un caso anche abbastanza ...