Rihanna presenta al mondo suo figlio | ecco la foto di famiglia

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il bimbo, frutto dell'amore tra la cantante e il compagno ASAP Rocky, è nato a maggio 2022, ma ancora non si sa come si chiami. A breve i due avranno un altro/a. L'articolo proviene da DireDonna.

e Rocky, entrambi 34enni , hanno accolto il loro primo bambino lo scorso maggio . Mentre in molti, dopo l'esibizione del Super Bowl, si aspettavano che arrivasse l' annuncio dell'attesissimo ...e la maternità Mentreattende il verdetto degli Oscar dove è candidata per la prima volta per la canzone 'Lift me up' della colonna sonora di 'Black Panther: Wakanda forever', parla ...

Rihanna presenta il suo primo figlio: le foto di famiglia su Vogue Today.it

Rihanna presenta il figlio sulla cover di Vogue UK Fidelity News

Rihanna con il pancione in copertina su Vogue presenta il primo figlio TGCOM

Rihanna è di nuovo incinta: la spettacolare esibizione al Super Bowl ... Movieplayer

SUPER BOWL 2023: Nuno Bettencourt suona con Rihanna. E i ... Long Live Rock'n'Roll

Rihanna è comparsa sulla copertina di Vogue insieme al figlio e al compagno Asap Rocky: i due avranno a breve un altro bambino.A pochi giorni dalla sua esibizione durante l’intervallo del Super Bowl di domenica sera , Rihanna compare sulla cover della rivista Vogue UK in compagnia della sua famiglia. Si tratta della prima ...