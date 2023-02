Rifiuti tossici | sette buone ragioni per non sprecare una bonifica attesa da ventotto anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) “La più sorprendente scoperta che ho fatto subito dopo aver compiuto 65è che non posso più perdere tempo a fare cose che non mi va di fare!” (Jep Gambardella) Avere 65e avere subìto pure il cancro ti fa capire ancora di più e anche meglio la piena libertà in piena responsabilità, che ieri sera ha caratterizzato pure l’intervento di Fedez a Sanremo. Il cancro e l’età ti cambiano, specie se ti accorgi come e quanto si perde tempo senza volere fare niente di serio per migliorare ambiente e salute pubblica. Nel pomeriggio dell’8 febbraio 2023 ero stato convocato in audizione presso la Commissione Ambiente della Regione Campania sul seguente ordine del giorno: “Verifica dello stato d’attuazione degli interventi e del finanziamento per ladell’ex deposito di fitofarmaci ‘Agrimonda’ ubicato nel Comune di Mariglianella ...