Rifiuti su un’area di 20mila metri | scattano sequestro e denunce

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) –sparsi suquadrati a pochidalla tangenziale di Napoli C’erano amianto, oli esausti, pneumatici e scarti di edilizia. La scoperta è stata fatta dai carabinieri in via Artiaco, a Pozzuoli. L’area è stata sequestrata e sarà bonificata. Gli otto proprietari dovranno rispondere di gestione e stoccaggio illeciti die getto pericoloso di cose. Grazie al costante monitoraggio del territorio, i carabinieri della stazione puteolana, insieme a quelli della locale stazione forestale, hanno rilevato un terreno abbandonato.. All’interno e all’esterno, poggiati sul terreno senza alcuna protezione dalla percolazione, lastre di amianto tossiche, elettrodomestici abbandonati, oli combustibili e vernici. (foto di repertorio) L'articolo ...

