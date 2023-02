Riedle | «Contro l’Eintracht il Napoli parte favorito | ma non deve sottovalutare l’avversario»

Leggi su calcionews24

Karl-Heinz, ex giocatore di Lazio e Borussia Dortmund, ha parlato della sfida tra Eintracht eKarl-Heinz, ex giocatore di Lazio e Borussia Dortmund, ha parlato a Il Mattino. PAROLE – «Gli azzurri partono leggermente favoriti, ma non devono, ha già dimostrato di avere la mentalità giusta per le coppe europee. Avversario da temere?Facile dire Kolo Manie, è un fuoriclasse e può fare male da qualsiasi posizione. Mi ha veramente impressionato. Poi il pubblico: è una delle tifoserie più calde di tutta la Germania».