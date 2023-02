Margine operativo automobilisticoper veicolo. Utile netto da attività continue a 1,6 miliardi di euro, in aumento di 1,1 miliardi di euro rispetto al 2021.ha dichiarato che mira a un ...Il Portafoglio ordini del Gruppo in Europa a livelli: 3,5 mesi di vendite a fine anno. Per il 2022propone un dividendo di 0,25 euro per azione. La politica dei dividendi prevede un ...

Renault record nel 2022: redditività raddoppiata e ritorno al dividendo Il Sole 24 ORE

Dacia, solo record: un posto «ben preciso nel mercato italiano» Tuttosport

Renault Kangoo E-Tech Electric: prezzi da 40.881 euro Autoblog

Gruppo Renault: calano le vendite nel 2022 Il Sole 24 ORE

Renault Twingo: chiude il podio la francesina elettrica Il Sole 24 ORE

Il ceo Luca de Meo: «Siamo usciti dall’emergenza e siamo di nuovo in gara. È il bello dell’Automotive, è sempre possibile ribaltare una situazione negativa» ...Tutti le vogliono e (quasi) tutti se le comprano. A dispetto della situazione generale del mercato auto. Il fenomeno Dacia è sempre meno fenomeno e sempre più realtà oggettiva, solida. E se il 2022 è ...