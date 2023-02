Regolamento gol in trasferta Conference League | ecco come funziona

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Anche la terza competizione continentale per club è pronta a tornare protagonista: la, infatti, riparte con la disputa dei playoff, che consentiranno alle squadre vincenti di accedere agli ottavi di finale. Tra le protagoniste ci saranno anche due formazioni italiane, ovvero Fiorentina e Lazio, con quest’ultima reduce dall’esclusione dalla fase a gironi di Europa. Stando al nuovorecentemente introdotto, però, non ci sarà più valore doppio per le reti realizzate in: se per esempio una squadra vincesse 2-1 ine perdesse 1-0 in casa, non passerebbe il turno ma si procederebbe con tempi supplementare ed eventuali calci di rigore. SportFace.