Regionali – Manifesto per vita | famiglie e libertà educativa

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Elezioni. ProFamiglia: subito politiche per– Gli eletti che hanno firmato – «Tra le prime decisioni che ci aspettiamo dal centrodestra, sia nel Lazio che in Lombardia, ci sono politiche volte a tutelare ladal concepimento fino alla sua naturale fine, stare accanto allepiegate sotto il giogo del caro bollette e contrastare iniziative gender, come la Carriera Alias, promossi nelle scuole di ogni ordine e grado. «Ricordiamo in particolare nel Lazio la politica distruttiva di D’Amato che, soprattutto nelle ultime settimana di campagna elettorale, ha promosso la pericolosa RU486 e la pillola anticoncezionale incurante di giocare sulla pelle di donne e nascituri, così come sia in Lombardia che in Lazio decine di ...