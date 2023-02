Regeni | ecco il video di uno degli agenti accusati dell’omicidio | adesso fa conferenze per una ong in Egitto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) “Ho lavorato sia nella National Security Agency che nella State Security Investigations Service (i servizi di intelligence durante l’era Mubarak, ndr) da quando avevo 25 anni”. Proprio così esordisce il generale Husam Helmi in qualità di consigliere scientifico dell’Organizzazione araba internazionale per la risoluzione delle controversie, al tredicesimo forum organizzato dallo stesso ente in un panel dal titolo Le organizzazioni internazionali e il loro ruolo al servizio della comunità che ha avuto luogo dal 6 al 9 ottobre 2022 nella sede della facoltà di giurisprudenza dell’università ‘Ayn Shams al Cairo. Quello di Husam Helmi è però un nome conosciuto qui in Italia soprattutto perché è uno dei quattro imputati “irreperibili” ricercati dal Ros per il sequestro, la tortura e l’omicidio di Giulio, il ricercatore ritrovato senza vita inil ...