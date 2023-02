Realme GT3 | il 28 febbraio sul mercato Global con super ricarica da 240W

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il prossimo 28alle ore 16.00 in occasione del Mobile World Congress 2023 di Barcellona verrà annunciato ufficialmente il nuovo flagshipGT3, dotato di unarapida da ben. Tuttavia, la società non ha ancora specificato, né tanto meno negato se lo smartphone sarà in realtà la versionee delGT Neo 5, il cui debutto è avvenuto di recente in Cina e con a bordo la medesimaultra veloce. Per il momento, vi sono più domande che risposte, ma ci aspettiamo di ottenere maggiori informazioni nelle prossime due settimane che precedono l’evento del MWC. Ad ogni modo, qualora il nuovoGT3 dovesse essere lo stesso device corrispondente al GT Neo 5, senza lasciar fuori la possibilità ...