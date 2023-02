(Di giovedì 16 febbraio 2023) Oggi il Napoli ha comunicato l’esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto Giacomo. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione di secondo grado alla coscia sinistra. Secondo quanto riferisce Sky, la tipologia di infortunio costringerà l’attaccante del Napoli a restare fermo almeno 30-40. A parlare dei possibili tempi di recupero è stato l’inviato di Skya Castel Volturno, Francesco Modugno, in un intervento a Radio Marte. Dopo l’annuncio dell’esito degli esami da parte del club di De Laurentiis, Modugno ha commentato: «Era un po’ temuta ed annunciata, questa notizia. Per il Napoli non c’era l’esigenza di fare immediatamente gli accertamenti, perché si aveva già il sentore che il ragazzo sarebbe stato fuori qualche settimana. Si temeva una lesione non superficiale. La ...

... 'è uscito anzitempo per un risentimento muscolare. Nei prossimi giorni l'attaccante azzurro sarà sottoposto ad esami strumentali. ' Moltola sua assenza contro il Sassuolo , ......in corso a risorse importanti per il reparto offensivo come Giacomoe il "Cholito" Giovanni Simeone, il quale contro la Roma ha dimostrato di esser in grande forma. Cremonese:...

Raspadori, probabile stop di 40 giorni (Sky Sport) - ilNapolista IlNapolista

UFFICIALE - Infortunio per Raspadori: risentimento muscolare, salterà la Champions Tutto Napoli

Napoli, si ferma Raspadori: è a rischio per la Champions League Tutto Juve

TOP NEWS ore 13 - Napoli, tegola Raspadori: c'è la lesione. Juve, Allegri rilancia Paredes TUTTO mercato WEB

Sassuolo-Napoli, il pronostico: la capolista non si vuole fermare ... Footballnews24.it

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli ... In casa Napoli, l’unico assente è l’ex di turno Raspadori a causa di una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della ...l'attenzione sulle probabili formazioni di giornata e i consigli su chi schierare nel prossimo turno. Saremo d'aiuto per tutti i dubbi di formazione, i ballottaggi, gli scambi e le ultime sugli ...