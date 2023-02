Raspadori | ' Napoli è casa mia Champions? Possiamo sognare'

"Una cosa che non puoi conoscere aè la solitudine. L'affetto quasi si può toccare, è una carica necessaria. E io da solo non so ... Giacomo, con quella faccia da bravo ragazzo e la '...1 Giacomoè il protagonista sfortunato degli ultimi giorni in casa. L'attaccante ex Sassuolo, che non ha trovato tantissimo spazio in maglia azzurra nell'ultimo periodo, si è fermato in ...

L’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori, arrivato in azzurro questa estate dal Sassuolo, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Di seguito un particolare estratto riguardante ..."Scudetto Sarebbe ipocrita non parlarne. Una grande occasione costruita con il lavoro di tutti i giorni. È dalla prima giornata che ce ...